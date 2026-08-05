Япония ужесточит условия получения ПМЖ＝доход должен превышать средний по стране

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Токио, 4 августа (Jiji Press) – Агентство иммиграционных служб Японии 4 августа опубликовало проект пересмотра руководящих принципов выдачи иностранцам разрешений на постоянное проживание. В документе впервые прямо указано, что заявления на получение такого статуса должны рассматриваться «с особой тщательностью».

Проект предусматривает ужесточение требований. В частности, доход заявителя должен на протяжении длительного времени превышать средний доход японских домохозяйств. От претендентов на постоянное проживание также потребуют «активно приносить пользу Японии». В тот же день начался прием замечаний и предложений от общественности. Утвердить новую редакцию руководящих принципов планируется в октябре.

«Учитывая, что статус постоянного жителя является наиболее стабильным статусом пребывания в стране, мы сочли необходимым пересмотреть требования, чтобы гарантировать, что его обладатели не станут бременем для общества», — заявил на пресс-конференции министр юстиции Хирагути Хироси.

Закон о контроле над иммиграцией и признании беженцев устанавливает три условия для выдачи разрешения на постоянное проживание: добропорядочное поведение, наличие имущества или профессиональных навыков, позволяющих самостоятельно обеспечивать себя, а также соответствие интересам Японии.

Согласно действующим руководящим принципам, второе условие предполагает, что заявитель не должен становиться бременем для общества в повседневной жизни и должен иметь перспективу стабильного проживания в будущем. Новый проект повышает требования по этому пункту.

В частности, предлагается учитывать, достигнет ли будущая пенсия заявителя уровня, соответствующего выплатам после 30 лет участия в системе пенсионного страхования наемных работников «косэй нэнкин» при доходе, превышающем средний доход японских домохозяйств.

Что касается третьего условия, в проекте говорится, что иностранный гражданин должен «активно и конкретно приносить пользу государству». При рассмотрении заявления также будут учитывать уровень владения японским языком, понимание действующих в стране институтов и правил, а также способность заявителя интегрироваться в местное сообщество.

Если у заявителя есть дети возраста обязательного школьного обучения, одним из факторов станет то, посещают ли они школу.

По состоянию на конец 2025 года в Японии проживало около 4,12 млн иностранных граждан, из которых примерно 940 тыс. имели статус постоянного жителя. Иммиграционное управление ужесточило требования с учетом результатов исследования, согласно которым доля получателей социальной помощи среди иностранных постоянных жителей находится примерно на том же уровне, что и среди японцев.

Применять новые правила планируется с апреля следующего года. При этом новое требование к доходу предполагается распространить на заявления, поданные начиная с апреля текущего года.













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