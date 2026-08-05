В Японии предложили учитывать государственную принадлежность операторов и объемы забора подземных вод＝меры воздействия могут закрепить законом

Новости

Токио, 4 августа (Jiji Press) – Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии 4 августа обнародовало рекомендации экспертного совета по вопросам надлежащего использования подземных вод и регулирования их забора.

Для предотвращения снижения уровня подземных вод и оседания грунта совет призвал ввести единые для всей страны правила, позволяющие получать сведения о государственной принадлежности операторов, осуществляющих забор подземных вод в объемах выше установленного порога, а также об объемах водозабора. Кроме того, совет рекомендовал рассмотреть возможность законодательного закрепления полномочий органов власти требовать от операторов принятия корректирующих мер.

В рекомендациях отмечается, что спрос на подземные воды, как ожидается, возрастет в районах, где размещаются предприятия полупроводниковой промышленности, нуждающиеся в больших объемах воды. При этом некоторые муниципалитеты выражают обеспокоенность забором подземных вод иностранными лицами.

Хотя ряд муниципалитетов регулирует водозабор собственными нормативными актами, такие правила действуют лишь примерно в 40% муниципалитетов страны. В связи с этим реальная ситуация с использованием подземных вод остается недостаточно изученной.

С учетом этого совет указал на необходимость получать от операторов уведомления и отчеты, содержащие сведения об их государственной принадлежности, местах водозабора, целях использования и объемах забираемой воды.

В случае если водозабор может повлиять на других водопользователей, следует рассмотреть, в том числе путем принятия соответствующего закона, возможность наделить органы власти полномочиями требовать от операторов принятия корректирующих мер, говорится в рекомендациях.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]