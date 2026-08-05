Посол США не приедет на церемонии памяти в Хиросиме и Нагасаки＝его заменит заместитель главы дипмиссии

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Токио, 5 августа (Jiji Press) – Посол США в Японии Джордж Гласс не примет участия в церемониях памяти жертв атомных бомбардировок 1945 года, которые пройдут 6 августа в Хиросиме и 9 августа в Нагасаки, сообщило посольство США в Токио.

В сообщении от 4 августа говорится, что Соединённые Штаты на обеих церемониях представит заместитель главы дипломатической миссии Аарон Снайп. Хиросима расположена на западе Японии, а Нагасаки — на юго-западе страны.

Это первый случай с 2024 года, когда посол США пропустит церемонию 6 августа в Хиросиме или 9 августа в Нагасаки: тогда занимавший пост посла Рам Эмануэль не принял участия в церемонии в Нагасаки.

В заявлении, опубликованном 4 августа, Гласс подчеркнул, что Хиросима и Нагасаки являются «не только вдохновляющими символами мира и надежды для всего мира, но и напоминанием о том, что японо-американское партнёрство не должно прекращать усилий по сохранению мира и защите свободы в Индо-Тихоокеанском регионе».

Причину своего отсутствия посол не назвал. В августе 2025 года Гласс присутствовал на обеих церемониях — примерно через четыре месяца после вступления в должность посла США в Японии.







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