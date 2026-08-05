В Кумамото производство полупроводников восстановят до конца августа＝ТСМК и «Сони» учли опыт землетрясений 2016 года

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Кумамото, 5 августа (Jiji Press) – Прошла неделя после землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего 28 июля в префектуре Кумамото на юго-западе Японии. Его интенсивность достигла 7 баллов — максимального уровня по японской семибалльной шкале сейсмической интенсивности. Полупроводниковые заводы, вынужденно приостановившие работу, в том числе предприятия «Сони груп» и крупнейшего в мире контрактного производителя полупроводников, тайваньской ТСМК, постепенно возобновляют производство.

Ожидается, что предприятия, включая заводы «Мицубиси электрик», до конца августа вернутся к производственным показателям, существовавшим до землетрясения. Ущерб оказался менее значительным, чем десять лет назад. Кроме того, компаниям помог опыт восстановительных работ после землетрясений 2016 года.

Технологический центр «Сони» в поселке Кикуё, выпускающий сенсоры изображения, поэтапно возобновляет работу. Десять лет назад на восстановление потребовалось три с половиной месяца, однако на этот раз предприятие рассчитывает полностью восстановить производство менее чем за месяц.

Сократить сроки удалось благодаря тому, что на предприятии заранее установили четкий порядок проверки обстановки на производственных площадках, а сотрудники регулярно проводили учения на случай землетрясения.

ТСМК 3 августа сообщила, что работа ее завода в Кумамото, также расположенного в поселке Кикуё, полностью восстановлена.

«Мицубиси электрик» поэтапно наращивает производство на двух заводах, выпускающих силовые полупроводники для управления электроэнергией. На заводе в городе Коси, часть здания которого была повреждена при предыдущем землетрясении, впоследствии усилили системы сейсмозащиты. На предприятии в городе Кикути, построенном в прошлом году, применена сейсмоизоляционная конструкция.

«Ренесас электроникс» возобновила работу завода в поселке Нисики уже на следующий день после землетрясения. Завод в Кавасири, в городе Кумамото, вновь заработал 4 августа и примерно за три недели должен вернуться к уровню производства, существовавшему до землетрясения.

«Мы также обеспечили необходимые запасы, поэтому влияние на результаты деятельности компании будет незначительным», — заявил президент «Ренесас электроникс» Сибата Хидэтоси.

Профессор Высшей школы Университета Васэда Осанай Ацуси отметил, что опыт предыдущего землетрясения позволил сократить сроки восстановления.

В то же время, по его словам, инфраструктуре и транспортно-логистическим сетям был нанесен серьезный ущерб. «Это сказывается на жизни местных жителей, которые одновременно являются работниками предприятий. Центральное правительство и власти префектуры должны возглавить усилия по скорейшей нормализации ситуации», — подчеркнул профессор.







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