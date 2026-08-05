Бессент: США задействуют все средства для стабилизации йены＝от Банка Японии ожидаются дальнейшие шаги

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Вашингтон, 4 августа (Jiji Press) – Министр финансов США Скотт Бессент заявил 4 августа в интервью американскому телеканалу Си-эн-би-си, что для стабилизации курса йены будут задействованы все возможные средства. Он также выразил уверенность в том, что Банк Японии примет необходимые меры, включая возможное дальнейшее повышение процентной ставки.

Заявление прозвучало после того, как 31 июля валютные власти Японии и США впервые примерно за 28 лет провели на валютном рынке скоординированную интервенцию по покупке йены.

«Я не стану заранее говорить, что именно должен делать Банк Японии. Однако я знаю его управляющего Уэда Кадзуо уже 15 лет и уверен, что он предпримет необходимые шаги», — сказал Бессент.

В последний раз Банк Японии повысил ставку в июне, подняв целевой уровень необеспеченной ставки овернайт — основного ориентира краткосрочного межбанковского рынка Японии — примерно с 0,75% до примерно 1%.

Бессент отметил, что у него сложились «исключительно хорошие рабочие отношения» с министром финансов Японии Катаяма Сацуки. По его словам, Япония «прилагает серьезные усилия, чтобы положить конец существенной недооценке йены».

«Стабильный курс йены важен не только для США, но и для всего региона», — подчеркнул Бессент. Он выразил обеспокоенность тем, что дальнейшее значительное ослабление японской валюты может повлиять и на другие валюты, отметив, что у южнокорейской воны также наблюдается «чрезмерная волатильность».







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