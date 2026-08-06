Социальное обеспечение Японии на перепутье＝источники 5 трлн йен не определены — снижение налога на потребление

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Токио, 6 августа (Jiji Press) – Правительство Японии решило с апреля 2027 года на два года снизить ставку налога на потребление для продуктов питания с нынешних 8% до 1%. Одновременно лицам с низкими и средними доходами начнут предоставлять денежные выплаты в размере, соответствующем сумме налога по ставке 1%, что фактически сведёт для них налоговую нагрузку на продукты питания к нулю.

Совокупная нагрузка на бюджет в результате снижения налога и введения выплат, как ожидается, составит около 5 трлн йен в год. Поступления от налога на потребление служат важным источником финансирования пенсий, медицинского обслуживания и других расходов на социальное обеспечение, однако конкретный механизм компенсации выпадающих доходов пока не определён. Японская система социального обеспечения, испытывающая всё более серьёзные трудности, оказалась на перепутье.

«Мы примем все необходимые меры, чтобы это не отразилось на системе социального обеспечения», — подчеркнула премьер-министр Такаити Санаэ 5 августа, отвечая на вопросы журналистов.

В качестве возможных источников финансирования рассматриваются неналоговые доходы, в том числе профицит специального счёта валютных операций, а также перечисления Банка Японии в государственную казну, куда центральный банк направляет часть своей прибыли.

Министр финансов Катаяма Сацуки заявила в тот же день: «Работу по обеспечению дополнительных доходов мы будем вести с нуля». По её словам, будут также пересмотрены специальные налоговые меры, субсидии и другие бюджетные расходы. «Посредством реформы бюджетного процесса мы обеспечим финансирование необходимых расходов», — сказала министр.

Однако часть профицита специального счёта валютных операций уже решено использовать для финансирования укрепления обороноспособности страны. Кроме того, объём этих средств зависит от колебаний валютных курсов.

Как профицит специального счёта, так и перечисления Банка Японии зачисляются в общий бюджет и могут направляться на широкий круг целей. Поэтому полностью компенсировать за их счёт выпадающие доходы, предназначенные для финансирования социального обеспечения, будет трудно.

Нынешнее снижение налога и денежные выплаты рассматриваются как переходная мера до полномасштабного введения в 2029 финансовом году системы выплат, размер которых будет зависеть от уровня доходов.

Однако всё чаще звучат сомнения в том, что через два года ставку налога удастся вернуть к прежнему уровню. Найти постоянный источник финансирования, способный компенсировать сокращение поступлений от налога на потребление, будет ещё сложнее.

Согласно правительственным расчётам, годовая сумма налога на потребление, уплачиваемая при покупке продуктов питания, составляет 46 тыс. йен при годовом доходе до 2 млн йен и 88 тыс. йен — при доходе от 15 млн йен.

Таким образом, чем выше доходы и объём потребления, тем больше абсолютная выгода от снижения налога, что подчёркивает «регрессивность» этой меры. Однако и эта проблема пока остаётся нерешённой.

Катаяма сообщила, что конкретизация источников финансирования займёт время до декабря этого года, когда станут ясны основные параметры бюджета на следующий финансовый год. Она также отметила необходимость не допустить потрясений на рынке. «Мы должны уделять диалогу с рынком больше внимания, чем прежде», — сказала министр.

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