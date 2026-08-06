Хиросима призвала перейти от заявлений к действиям ради ликвидации ядерного оружия＝81-я годовщина атомной бомбардировки

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Хиросима, 6 августа (Jiji Press) – Хиросима 6 августа отметила 81-ю годовщину атомной бомбардировки города. В Мемориальном парке мира в районе Нака прошла организованная городской администрацией ежегодная церемония памяти. В ней приняли участие около 50 тыс. человек, в том числе пережившие атомную бомбардировку хибакуся, родственники погибших и премьер-министр Японии Такаити Санаэ.

Мэр Хиросимы Мацуи Кадзуми в зачитанной на церемонии Декларации мира отметил: «Вновь и вновь происходят военные вторжения, в ходе которых ядерное оружие используется как средство запугивания, а великие державы попирают международное право и ведут себя по собственному произволу».

Он призвал лидеров государств открыто заявить о решимости добиться ликвидации ядерного оружия и воплощать эту решимость в конкретной политике. Мэр также подчеркнул, что гражданское общество требует немедленной ликвидации ядерного оружия.

В церемонии приняли участие представители рекордного числа стран и регионов — 121, а также представительство Европейского союза (ЕС). Китай и Россия на церемонии не присутствовали. Соединённые Штаты представлял заместитель главы миссии посольства США в Токио.

В 8:15 утра — именно в это время 6 августа 1945 года на Хиросиму была сброшена атомная бомба — в парке прозвучал Колокол мира. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания.

В своей декларации Мацуи рассказал о пережитом тремя хибакуся, в частности о том, как им довелось увидеть своих близких в ужасающем состоянии.

Выразив тревогу в связи с ситуацией, при которой применение ядерного оружия может вновь начать восприниматься как допустимое, мэр призвал молодое поколение действовать, чтобы ликвидация ядерного оружия «не осталась лишь идеалом».

Мацуи также упомянул, что на состоявшейся в этом году обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не удалось принять итоговый документ.

«До каких пор вы будете продолжать нас разочаровывать?» — обратился он к мировым лидерам.

Мэр призвал правительство Японии принять участие в качестве наблюдателя в намеченной на ноябрь обзорной конференции по Договору о запрещении ядерного оружия, а также расширить меры поддержки хибакуся.

Такаити в своём выступлении заявила, что Япония «твёрдо придерживается» трёх неядерных принципов.

Она подчеркнула, что Япония как единственная страна, подвергшаяся атомным бомбардировкам во время войны, «несёт на себе миссию неустанно продолжать» усилия по ликвидации ядерного оружия.

По словам премьер-министра, передача свидетельств о реальных последствиях атомных бомбардировок имеет важнейшее значение как «отправная точка всех усилий, направленных на ядерное разоружение».

Высокий представитель ООН по вопросам разоружения, заместитель генерального секретаря организации Накамицу Идзуми зачитала послание генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

В послании он напомнил о первой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятой в 1946 году и провозгласившей целью ликвидацию ядерного оружия.

«Это обещание до сих пор не выполнено, однако оно отнюдь не является невыполнимым», — подчеркнул Гутерриш.

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