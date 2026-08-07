«За мир без ядерного оружия»: хибакуся молятся в память о погибших – Мемориальный парк мира в Хиросиме

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Хиросима, 6 августа (Jiji Press) – 6 августа, в 81-ю годовщину американской атомной бомбардировки этого города на западе Японии, в Мемориальный парк мира в районе Нака с предрассветных часов приходили пережившие бомбардировку — хибакуся — и родственники погибших. «За мир без ядерного оружия». На фоне опасений, что память о трагедии стирается, люди возносили молитвы у кенотафа памяти жертв атомной бомбардировки.

Хиура Кинуко, 83 года, живущая в районе Минами, пережила бомбардировку в возрасте двух лет, находясь дома примерно в двух километрах от эпицентра. Когда отец, держа её на руках, пытался спастись, они оказались под завалами, но девочку спасли, и она выжила. Её муж, подвергшийся облучению ещё в утробе матери, умер восемь лет назад; родителей, тоже хибакуся, уже нет в живых. В этом году Хиура вновь пришла в парк, чтобы сказать им: «У меня всё хорошо».

Бабушка 89-летнего Иваи Фумихиро из района Нака погибла при бомбардировке, однако её останки не найдены до сих пор. Комментируя заявление министра обороны Коидзуми Синдзиро о том, что ядерную политику следует обсуждать «без всяких табу», он с нажимом сказал: «Это возмутительные слова. Роль правительства — возглавить движение за то, чтобы войны не допустить ни в коем случае». «Мне, наверное, осталось недолго, но я хочу говорить: война недопустима», — добавил он.

У врача Симоды Хироко, 71 год, из района Асакита мать и дядя подверглись облучению примерно в 500 метрах от эпицентра; дядя погиб под обломками дома. Возложив цветы с молитвой о мире, она твёрдо сказала: «Хибакуся становится всё меньше, и теперь мы, дети хибакуся, должны передавать эту память следующим поколениям».

Маэхара Мицуко, 87 лет, из района Минами приходит сюда каждый год. Её мать подверглась облучению, оказывая помощь пострадавшим. «Я пришла навестить тебя», — сказала женщина, сложив руки у кенотафа в память о погибших, среди которых была и её мать, и помолилась о мире.

83-летняя жительница района Нака в возрасте двух лет вошла в город вскоре после бомбардировки вместе с родителями и младшим братом и тоже подверглась облучению. Самого пережитого она не помнит, но выросла, слушая рассказы родителей о городе, превращённом в выжженную пустыню. Вспоминая события 81-летней давности, она помолилась о том, чтобы её дети и внуки жили в мире.

Мужчина, пришедший в парк с сыном-пятиклассником, рассказал, что бомбардировку пережили его родители, оба деда и обе бабушки. Возложив благовония, он с серьёзным выражением лица сказал: «Мы должны думать о том, как не допустить повторения войны и применения ядерного оружия».

























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