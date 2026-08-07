Чистая прибыль Nintendo выросла на 54 %＝стабильные продажи игр и успех фильма — апрель–июнь 2026 года

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Киото, 6 августа 2026 года (Jiji Press) – Компания Nintendo сообщила 6 августа, что её консолидированная чистая прибыль за апрель–июнь 2026 года выросла на 53,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 147 млрд 423 млн йен. Несмотря на замедление продаж игровой консоли Nintendo Switch 2, вступившей во второй год продаж, продажи игр оставались устойчивыми.

Выросли и сопутствующие доходы благодаря успеху вышедшего в апреле нового фильма «Супер Марио Галактика в кино».

Выручка сократилась на 9,5 % — до 517,8 млрд йен. Сказалось сокращение продаж Nintendo Switch 2: за отчётный период было реализовано 3,82 млн консолей, что примерно на 30 % меньше, чем годом ранее.

Тем не менее операционная прибыль выросла в 2,5 раза и достигла 142 млрд 596 млн йен. Росту прибыли способствовали возврат таможенных пошлин, введённых администрацией президента США Дональда Трампа, а также прибыль от курсовой разницы на фоне ослабления йены.

Прогноз финансовых результатов на финансовый год, завершающийся в марте 2027 года, компания оставила без изменений.







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