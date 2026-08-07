Три неядерных принципа: Такаити дала понять, что сохраняет прежнюю позицию с учетом пересмотра документов по безопасности

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Хиросима, 7 августа (Jiji Press) – Премьер-министр Японии Такаити Санаэ на пресс-конференции в Хиросиме 6 августа не стала исключать возможность пересмотра трех неядерных принципов страны.

Тем самым она дала понять, что сохраняет заинтересованность в пересмотре одного из них – принципа, запрещающего ввоз ядерного оружия на территорию Японии. Два других принципа предусматривают отказ от обладания ядерным оружием и от его производства.

Правительство намерено до конца года пересмотреть три основных документа в сфере национальной безопасности, и вопрос о дальнейшей судьбе трех неядерных принципов станет одним из ключевых. Организации людей, переживших атомную бомбардировку, представители которых встретились с премьер-министром, выразили серьезные сомнения по этому поводу.

«Я воздержусь от каких-либо предположений», – сказала Такаити на пресс-конференции в ответ на вопрос о том, будут ли три принципа пересмотрены в рамках обновления документов по безопасности. При этом она подчеркнула, что правительство «твердо придерживается трех неядерных принципов в качестве политического курса».

Еще до вступления в должность премьер-министра Такаити неоднократно высказывалась по поводу принципа «не допускать ввоз» ядерного оружия. В частности, она ставила вопрос: «Неужели даже в критической ситуации, когда под угрозой окажется безопасность граждан, мы не разрешим заход в японские порты американских кораблей с ядерным оружием на борту?» В июле на заседании комиссии Палаты советников по контролю за исполнением бюджета, говоря о пересмотре документов, она заявила, что «все без исключения вопросы будут вынесены на обсуждение».

В своем выступлении на состоявшейся перед пресс-конференцией церемонии памяти жертв атомной бомбардировки и молитвы о мире Такаити также заявила, что правительство «твердо придерживается» трех неядерных принципов. Ее предшественники Исиба Сигэру и Кисида Фумио использовали формулировки «придерживаясь» или «сохраняя» эти принципы, тем самым исходя из того, что они будут и впредь оставаться в силе. Один из представителей окружения Такаити, комментируя ее формулировку, признал, что она была выбрана «с учетом предстоящих дискуссий», подтвердив, что имеется в виду запланированный пересмотр документов по безопасности.

В правящих кругах все чаще звучат заявления, свидетельствующие о более активном подходе к вопросам ядерной политики. В декабре прошлого года один из высокопоставленных представителей правительства заявил, что «Япония должна обладать ядерным оружием». Министр обороны Коидзуми Синдзиро также призвал «с осознанием серьезности ситуации вести дискуссию без каких-либо табу». Лидер Партии обновления Японии Ёсимура Хирофуми 6 августа заявил журналистам, что вопрос о принципе «не допускать ввоз» ядерного оружия «можно обсуждать».

В одном из отелей Хиросимы Такаити встретилась с людьми, пережившими атомную бомбардировку. Один из участников встречи спросил ее, намерено ли правительство пересмотреть три неядерных принципа на фоне проводимого курса на усиление оборонного потенциала страны. В переданном премьер-министру обращении говорилось, что такой пересмотр «идет вразрез с нашими чаяниями и не может быть допущен». В ответ Такаити вновь повторила, что правительство «твердо придерживается трех неядерных принципов».













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