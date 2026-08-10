Генеративный ИИ помогает пострадавшим в Кумамото＝Эвакуированная сама создала информационный сервис, в соцсетях распространились фейковые видео

Новости

Кумамото, 8 августа (Jiji Press) – В районах префектуры Кумамото на юго-западе Японии, пострадавших от мощного землетрясения в конце июля, всё активнее используют генеративный искусственный интеллект для оказания помощи населению. Землетрясение магнитудой 7,1 вызвало сотрясения силой 7 баллов — максимальной отметки по японской шкале сейсмической интенсивности.

С его помощью пострадавшие сами создают информационные сервисы для обмена необходимыми в повседневной жизни сведениями, а сотрудники муниципалитетов снижают нагрузку при ликвидации последствий стихийного бедствия. Вместе с тем в социальных сетях распространяются и созданные с помощью ИИ фейковые видеозаписи, наглядно демонстрируя как преимущества, так и риски новой технологии.

Каэцу Мисато (38 лет), пострадавшая от землетрясения в посёлке Мифунэ префектуры Кумамото, прямо в эвакуационном центре, где она находилась вместе с семьёй, с помощью смартфона и генеративного ИИ разработала информационный сайт для пострадавших «Имакоконаби».

На сайте местные жители могут оперативно обмениваться информацией, например о магазинах, возобновивших работу, и местах раздачи еды. По словам Каэцу, от появления идеи до запуска сервиса прошло всего несколько часов.

«Мне было жаль, что нужная информация не доходит до тех, кому она необходима, и тогда я решила создать такой сервис. Во время землетрясения десять лет назад воспользоваться ИИ было невозможно, а сейчас идею можно легко воплотить в жизнь», — говорит Каэцу.

Сайтом уже воспользовались более 160 тыс. человек. Он помогает пострадавшим налаживать жизнь после стихийного бедствия.

ИИ используют и сотрудники муниципалитетов в пострадавших районах.

«Мы применяли его ещё до землетрясения, например для подготовки протоколов заседаний и пояснительных материалов, и теперь уже трудно представить работу без него. Во время ликвидации последствий стихийного бедствия снижение нагрузки на сотрудников позволяет сосредоточиться на вопросах, которые требуют особенно внимательного подхода», — рассказал представитель отдела продвижения цифровой стратегии администрации префектуры Кумамото.

Однако во время стихийных бедствий ИИ может не только помогать.

После нынешнего землетрясения в социальных сетях распространилось фейковое видео, выдававшееся за кадры взрыва в торговом центре «Аэон Молл Кумамото» в посёлке Касима. Предполагается, что ролик был создан с помощью ИИ. Среди них были и ролики, стилизованные под новостные материалы СМИ.

«За последние год-два точность генеративного ИИ выросла скачкообразно, повысились также его надёжность и удобство использования. В то же время сохраняется риск того, что он в отдельных случаях будет выдавать ошибочные ответы или использоваться во вред», — отмечает профессор Национального института информатики Этидзэн Исао, специалист по информационной безопасности.

«Определить, было ли видео создано с помощью генеративного ИИ, теперь уже крайне сложно. Поэтому как никогда важно проверять, заслуживает ли доверия источник, опубликовавший информацию», — подчеркнул он.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]