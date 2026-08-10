В Индонезии насчитали 16 человек с именем «Дораэмон»＝японская поп-культура влияет на выбор имён

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Джакарта, 8 августа (Jiji Press) – В Индонезии официально зарегистрированы 16 человек с именем «Дораэмон» — так зовут безухого робота-кота, главного персонажа всемирно известного японского аниме. Помимо этого, многие жители страны носят имена персонажей японских манги и аниме.

Индонезийское ведомство, отвечающее за регистрацию населения, в публикации в социальных сетях 5 августа сообщило, что японская поп-культура оказала влияние на выбор имён граждан страны.

Многие из таких имён заимствованы у персонажей всемирно известных японских произведений. Так, имя «Нобита» — так зовут одного из главных персонажей «Дораэмона» — носят 181 человек.

Самыми распространёнными оказались «Удзумаки» и «Наруто», связанные с Удзумаки Наруто, главным героем манги и аниме о ниндзя «Наруто». В общей сложности одно из этих имён носят 347 человек.

Ещё 79 индонезийцев зарегистрированы под именем «Д. Луффи» — так зовут главного героя приключенческой манги и аниме о пиратах «One Piece».

По данным местных СМИ, мода на детские имена меняется с течением времени. Среди представителей молодого поколения всё больше тех, кто не придерживается традиционных подходов к выбору имён.

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