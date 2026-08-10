Более 30 тематических парков Японии повышают цены＝рост издержек и борьба с очередями

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Токио, 8 августа (Jiji Press) – В Японии один за другим дорожают входные билеты в тематические парки, включая Tokyo Disney Resort (TDR) в городе Ураясу префектуры Тиба. Помимо необходимости компенсировать рост расходов на персонал, электроэнергию и другие статьи, повышение цен в периоды пиковой посещаемости призвано также способствовать снижению загруженности парков.

По данным исследовательской компании Teikoku Databank, по состоянию на конец июля 32 из 101 тематического парка страны приняли решение повысить цены в течение этого года. Для посетителей это может означать дальнейшее увеличение финансовой нагрузки.

В последние годы в тематических парках всё шире применяется система «динамического ценообразования», при которой стоимость билетов меняется в зависимости от сезона и дня недели.

Tokyo Disney Resort повысит верхнюю границу цены в рамках этой системы: для посещения 10 октября — с нынешних 10 900 йен до 11 900 йен, а начиная с 11 октября — до 12 400 йен. Sanrio Puroland в городе Тама, Токио, с 1 августа повысил максимальную стоимость билета на 1000 йен — до 6900 йен.

Universal Studios Japan в Осаке с 1 сентября введёт систему, позволяющую оперативно пересматривать цены даже на те даты посещения, на которые предварительная продажа билетов уже началась, если ожидается высокая посещаемость. Предполагается, что цены будут повышаться прежде всего в период продолжительных осенних праздников и по выходным.

Расходы посетителей увеличиваются и после входа в парк. Компания Oriental Land, управляющая Tokyo Disney Resort, объявила, что с сентября расширит перечень аттракционов и других предложений, доступных в рамках платной услуги Disney Premier Access. С её помощью можно заранее выбрать время посещения аттракциона и сократить ожидание в очереди, а также забронировать определённые места для просмотра парадов. Кроме того, стоимость Disney Premier Access для некоторых парадов будет повышена. Предоставление бесплатной услуги Priority Pass, позволяющей заранее забронировать время посещения аттракциона, завершится в конце августа.

В Teikoku Databank отмечают, что на фоне роста цен, сокращающего финансовые возможности потребителей, решение многих парков повысить стоимость билетов делает риск сокращения числа посетителей всё более реальным. В компании считают, что в дальнейшем потребуется не единообразное повышение цен, а более гибкий подход — например, введение билетов с дополнительными преимуществами, такими как сокращение времени ожидания, а также специальных тарифов для иностранных туристов, посещающих Японию.

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