12-летний скрипач из Кумамото выступил в Карнеги-холле＝высшая награда на международном конкурсе

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Нью-Йорк, 9 августа (Jiji Press) – Иваи Сора (12 лет), ученик шестого класса начальной школы из района Хигаси города Кумамото, 1 августа выступил на сцене знаменитого нью-йоркского Карнеги-холла. Пока жители префектуры Кумамото оправляются от землетрясения, при котором была зафиксирована сейсмическая интенсивность до 7 баллов — максимального уровня по японской шкале, юный музыкант с мыслью «я тоже должен стараться» исполнил «Кармен-фантазию» Франца Ваксмана.

Иваи не растерялся перед аудиторией примерно из 250 человек и сорвал громкие аплодисменты. «В Карнеги-холле очень хорошая акустика», — сказал он.

Его мечта — стать скрипачом, выступающим по всему миру. «Думаю, выступление здесь приблизило меня к моей мечте», — сказал Иваи.

Испанский музыкант Феликс Арданас, аккомпанировавший Иваи на фортепиано, отметил: «Сора понимает эмоции „Кармен-фантазии“. Для своего возраста он удивительный исполнитель». Арданас выразил надежду, что это выступление откроет юному скрипачу дорогу на сцены многих концертных залов.

Отец Иваи Кодзи и мать Фуми также играют на струнных инструментах. Сам он впервые взял в руки скрипку в два года, а с четырех лет начал серьезно заниматься музыкой. Обычно он оттачивает мастерство, в частности выступая на концертах в местном универмаге «Цуруя».

На этот раз родители отправили видеозапись его выступления на Манхэттенский международный музыкальный конкурс, цель которого — выявлять талантливых музыкантов со всего мира. Запись привлекла внимание жюри, и Иваи получил высшую награду в категории для участников не старше 17 лет. Вместе с лауреатами других категорий его пригласили выступить на концерте.

17 июля Иваи встретился с мэром города Кумамото Ониси Кадзуфуми и получил от него слова поддержки. Однако 28 июля, за день до вылета в США, во время занятий дома произошло землетрясение. Его дом серьезно не пострадал, но Иваи покинул Кумамото, испытывая тревогу.

Завершив выступление на сцене своей мечты, он сказал: «Когда вернусь, хочу спросить у дедушки с бабушкой и у друзей, все ли у них в порядке».

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