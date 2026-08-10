В соборе Ураками почтили память жертв атомной бомбардировки＝Поминальная месса и факельное шествие в годовщину бомбардировки Нагасаки

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Нагасаки, 9 августа (Jiji Press) – В соборе Ураками в квартале Мотоо города Нагасаки 9 августа собралось много людей, чтобы почтить память жертв атомной бомбардировки. В этот день исполнился 81 год со дня, когда Соединённые Штаты сбросили на город атомную бомбу.

Атомная бомба была сброшена на Нагасаки 9 августа 1945 года, в последние дни Второй мировой войны. В результате бомбардировки погибло множество прихожан собора.

Ранним утром была отслужена поминальная месса, на которой около 250 собравшихся молча молились за погибших. Жительница Нагасаки Ямагути Фусаё (79 лет) уже более 50 лет посещает собор в день атомной бомбардировки. Родители её мужа были среди пострадавших от атомной бомбардировки.

«Чувство скорби по погибшим всегда остаётся неизменным», — сказала Ямагути. По её словам, для жителей Нагасаки естественно считать, что ядерное оружие не нужно.

Вечером около 800 верующих приняли участие в факельном шествии: с факелами в руках они прошли около одного километра до Парка эпицентра в квартале Мацуяма города Нагасаки. Участники несли на постаменте «статую Девы Марии, пережившую атомную бомбардировку», которая была найдена среди обломков разрушенного взрывом собора Ураками, и шли, молясь о мире.

Участница шествия, католичка из Нагасаки Такэнака Томоко (59 лет), потеряла при атомной бомбардировке дядю. «Каждый год я видела, как 9 августа отец плакал, вспоминая о нём», — рассказала она, опустив голову.

«Мир в Японии возможен только тогда, когда есть мир во всём мире. Именно в такое время участие в шествии стало для меня прекрасной возможностью помолиться», — сказала Такэнака, выразив тревогу в связи с напряжённой международной обстановкой.

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