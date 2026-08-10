В Нагасаки призвали к скорейшей ликвидации ядерного оружия＝«живая цепь» и спуск фонарей на воду
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Нагасаки, 9 августа (Jiji Press) – 9 августа, в 81-ю годовщину атомной бомбардировки города, в парке эпицентра в квартале Мацуяма и его окрестностях собрались люди, чтобы почтить память жертв. Каждый из них выразил надежду на скорейшую ликвидацию ядерного оружия и установление мира во всём мире.
Ранним утром состоялся митинг старшеклассников — «послов мира», которые ведут кампанию по сбору подписей за ликвидацию ядерного оружия. Около 100 человек, взявшись за руки, образовали «живую цепь» вокруг монумента, установленного на месте эпицентра взрыва, и выразили надежду на создание мира без ядерного оружия.
— Мы должны со всей серьёзностью отнестись к искреннему желанию людей, чтобы война никогда больше не повторилась, и нести ответственность за то, чтобы передать его следующим поколениям, — заявила от имени участников ученица третьего класса старшей школы Накаяма Миори (17 лет).
— Я хочу продолжать говорить о том, что трагедия 81-летней давности никогда не должна повториться, — сказала участница митинга, ученица второго класса старшей школы Накао Аянэ (16 лет), представительница четвёртого поколения семьи, пострадавшей от атомной бомбардировки.
Бабушка аспирантки Яманиси Сава (25 лет) пережила атомную бомбардировку в 3,5 километра от эпицентра. Сама Яманиси сейчас занимается исследованиями в области воспитания в духе мира.
— Я хочу развивать такое воспитание в духе мира, которое помогало бы людям задумываться о том, почему мы изучаем войны и как можно построить мир, — сказала она.
Вечером 9 августа состоялась церемония «манто-нагаси» — спуск фонарей на воду в память о жертвах. Ученики начальных и средних школ города зажгли около 1000 фонарей с надписями «любовь и мир» и другими пожеланиями. Часть фонарей установили вдоль реки рядом с парком эпицентра, а часть пустили по воде.
— Ради будущего детей мы должны сохранять мир. С таким пожеланием я пустила фонарь по воде, — сказала участница церемонии Хонда Мицуко (58 лет), представительница второго поколения потомков хибакуся.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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