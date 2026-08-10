Ядерное оружие — «не необходимое, а абсолютное зло»＝Нагасаки призвал вернуться к многосторонности спустя 81 год после атомной бомбардировки

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Нагасаки, 9 августа (Jiji Press) – 9 августа Нагасаки отметил 81-ю годовщину атомной бомбардировки города Соединенными Штатами. В Парке мира в квартале Мацуяма, расположенном недалеко от эпицентра взрыва, состоялась организованная городскими властями церемония памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки и молитвы о мире.

Мэр Нагасаки Судзуки Сиро в мирной декларации назвал теорию ядерного сдерживания, которую отстаивают государства, обладающие ядерным оружием, «крайне опасной». «Ядерное оружие — не необходимое зло, а абсолютное зло, и человечество никогда не сможет сосуществовать с ним», — заявил он.

Судзуки призвал лидеров всех стран незамедлительно восстановить многосторонность и «верховенство права» в соответствии с принципами Устава ООН. Он также призвал вернуться к основополагающим идеалам организации — защите человеческого достоинства и основных прав человека, а также достижению прочного мира и общего процветания человечества посредством международного сотрудничества.

В церемонии приняли участие представители 98 стран, включая государства, обладающие ядерным оружием, а также Европейского союза. Второй год подряд на церемонии присутствовали представители Тайваня.

Посол США в Японии Джордж Гласс на церемонии отсутствовал; американскую сторону представлял заместитель главы дипломатической миссии посольства США в Токио. Всего в церемонии приняли участие 3790 человек, в том числе пережившие атомную бомбардировку хибакуся и родственники погибших. В 11:02 — время, когда 9 августа 1945 года над Нагасаки взорвалась атомная бомба, — участники почтили память жертв минутой молчания.

«Основа мира — способность понимать боль другого человека». В мирной декларации мэр Судзуки процитировал эти слова покойного Ёсиды Кацудзи, который во время атомной бомбардировки находился на улице примерно в 850 метрах от эпицентра взрыва.

Обращаясь к международному сообществу, в котором углубляются разногласия, мэр подчеркнул — «Стремление понять положение и страдания другой стороны и попытки достичь взаимопонимания являются важным шагом к предотвращению противостояния и конфликтов».

Судзуки также призвал правительство Японии принять участие в намеченной на ноябрь Конференции по рассмотрению действия Договора о запрещении ядерного оружия и настоятельно потребовал оказать помощь так называемым «хибаку тайкэнся» — людям, испытавшим последствия атомной бомбардировки, находясь за пределами официально установленной государством зоны поражения.

Представительница хибакуся Мотомура Тиёко (87 лет), зачитавшая «Клятву мира», рассказала о своем опыте во время поездки в США в прошлом году и заявила — «Единственный путь к взаимопониманию между людьми — это диалог».

Премьер-министр Такаити Санаэ в своем выступлении заявила, что будет прилагать усилия для достижения мира без ядерного оружия и установления прочного мира.

Говоря о трех неядерных принципах Японии, она ограничилась заявлением о том, что страна «твердо их придерживается», не обозначив дальнейшего курса. Договор о запрещении ядерного оружия премьер-министр не упомянула.

После церемонии Такаити посетила Музей атомной бомбардировки Нагасаки и другие объекты, а также встретилась с представителями организаций хибакуся и «хибаку тайкэнся».

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