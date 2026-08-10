Мать погибла у него на глазах, а жизнь он посвятил ядерному разоружению＝Иваса Микисо и 70-летие «Нихон хиданкё»

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6 августа 1945 года 16-летний Иваса находился в саду своего дома в Хиросиме, примерно в 1,2 километра от эпицентра взрыва. Он почувствовал удар, словно его сильно ударили по затылку, и был отброшен на землю, однако серьёзных ранений не получил. Выбравшись из-под обломков после взрывной волны, он увидел, что «дом и город исчезли». «Я увидел мир смерти и пришёл в отчаяние», — вспоминал он.

Срывая черепицу с рухнувшего дома и пробивая глиняную стену, Иваса через образовавшуюся щель увидел мать, которая оказалась зажата обломками и не могла двигаться. Он отчаянно пытался её спасти, но к дому приближалось море огня. «Скорее беги», — сказала ему мать. «Прости. Я тоже потом приду к тебе», — ответил он и был вынужден бежать. Через несколько дней он сам кремировал останки матери.

В течение следующего месяца Иваса искал сестру, находившуюся неподалёку от эпицентра, но не смог найти даже её тела. Сам он слёг с острыми симптомами лучевой болезни. Его отец к тому времени уже умер от болезни, и Иваса остался сиротой.

«Я убил маму», — рыдал он, придя к тёте по материнской линии. После окончания войны тётя поддерживала его. Иваса устроился на работу, однако по совету окружающих поступил в Университет Нагоя. Позднее он стал профессором Университета Канадзава.

В августе 1956 года была создана «Нихон хиданкё». В 1960 году Иваса основал «Общество друзей пострадавших от атомной бомбардировки префектуры Исикава» и присоединился к деятельности «Нихон хиданкё». Он участвовал в исследованиях физического и психического состояния хибакуся, вёл переговоры с правительством, а также рассказывал в Великобритании, обладающей ядерным оружием, о пережитом во время атомной бомбардировки. С 2011 года Иваса был сопредседателем «Нихон хиданкё», а в 2017 году стал советником организации. Несмотря на рак предстательной железы и другие заболевания, он продолжал свою деятельность, говоря: «Я не хочу, чтобы кому-либо ещё пришлось пережить такую же смерть, как моей матери и сестре».

В последние годы жизни Иваса уделял особое внимание воспитанию тех, кто должен был сохранить и передать память о пережитом хибакуся. В 2011 году он основал организацию «Общество по сохранению и передаче наследия памяти “Больше не будет хибакуся”» и стал её представительным директором.

«Передача памяти означает понять, как жили хибакуся, воспринять это как своё собственное дело и говорить людям: „Атомной бомбы не должно быть“», — подчёркивал Иваса.

«Вопрос в том, как человек должен противостоять атомной бомбе. Хибакуся играют роль своего рода учителей, указывающих ориентиры в ядерную эпоху. Негативное наследие необходимо превратить в урок для будущего», — говорил он.

Всю жизнь неся в себе чувство вины перед матерью, Иваса посвятил себя движению за полную ликвидацию ядерного оружия.

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