Токсин кишечной палочки связан почти с половиной случаев рака толстой кишки у японцев＝Осакский и Токийский университеты ищут способы профилактики

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Токио, 11 августа 2026 года (Jiji Press) – Примерно в половине случаев рака толстой кишки у японских пациентов были обнаружены следы мутаций в генах, связанных с развитием рака, вызванных токсином колибактином, который вырабатывают некоторые штаммы кишечной палочки. Об этом 10 августа сообщили профессор Ятида Синъити из Высшей школы медицинских наук Осакского университета, профессор Сибата Тацухиро из Института медицинских наук Токийского университета и другие участники исследовательской группы.

По мнению ученых, колибактин играет роль в канцерогенезе — процессе превращения нормальных клеток в раковые. Исследователи намерены разработать методы профилактики рака толстой кишки, в том числе за счет эрадикации бактерий, вырабатывающих этот токсин.

На развитие рака толстой кишки влияют различные факторы, включая наследственность, питание и образ жизни. Ранее также сообщалось о роли других бактерий в возникновении этого заболевания.

«Мы хотим выяснить, почему среди японцев так много случаев рака толстой кишки, связанных с колибактином, а также установить пути заражения штаммами кишечной палочки, вырабатывающими этот токсин», — отметил профессор Ятида.

Результаты исследования опубликованы в электронной версии американского научного журнала Nature Genetics.

В анализ были включены данные в общей сложности 200 пациентов с раком толстой кишки, проходивших лечение в Центральной больнице Национального онкологического центра в Токио и университетской клинике Осакского университета.

Исследование показало, что колибактин повреждает ДНК и вызывает мутации в таких генах, как APC, BRAF и TP53, которые участвуют в возникновении и прогрессировании рака толстой кишки. Признаки участия колибактина в канцерогенезе были выявлены примерно в 45% случаев. Среди пациентов, у которых заболевание развилось в возрасте до 40 лет, этот показатель достиг примерно 70%.

В случае рака желудка одной из основных причин считается бактерия Helicobacter pylori, для устранения которой проводится эрадикационная терапия. Пока неизвестно, удастся ли аналогичным образом проводить эрадикацию штаммов кишечной палочки, вырабатывающих колибактин, однако исследовательская группа намерена продолжить разработку методов профилактики.







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