Кумамото: закон о поддержке пострадавших распространён на всю префектуру＝до 3 млн йен на восстановление жилья

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Токио, 10 августа (Jiji Press) – Правительство Японии 10 августа объявило, что действие Закона о поддержке восстановления жизни пострадавших от стихийных бедствий будет распространено на всю префектуру Кумамото в рамках мер по ликвидации последствий и восстановлению после землетрясения. Домохозяйствам, чьи дома были полностью или частично разрушены, будет предоставлена помощь в размере до 3 млн йен на строительство, ремонт или аренду жилья.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло 28 июля в префектуре Кумамото на юго-западе Японии. В ряде муниципалитетов была зафиксирована максимальная интенсивность в 7 баллов по японской сейсмической шкале.

«11 августа исполнится две недели со дня землетрясения», — заявила премьер-министр Такаити Санаэ на заседании штаба по чрезвычайным мерам в связи со стихийными бедствиями, состоявшемся в канцелярии премьер-министра. Она поручила министру по вопросам предупреждения стихийных бедствий Акама Дзиро обеспечить скорейшую выдачу справок, подтверждающих ущерб от стихийного бедствия, чтобы ускорить выплату помощи.

Премьер-министр также рассказала о ходе восстановления транспортной сети. По её словам, с 11 августа автомобили экстренных служб смогут проезжать по всей протяжённости скоростной автомагистрали Кюсю, а во второй половине месяца движение, как ожидается, будет открыто и для обычного автотранспорта. Сроки восстановления железнодорожного сообщения компании JR Kyushu планируется объявить до конца месяца.





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