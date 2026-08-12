Япония рассматривает отечественный ИИ для системы командования Сил самообороны＝среди кандидатов — Sakana AI

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Токио, 10 августа 2026 года (Jiji Press) – Правительство Японии приступило к рассмотрению вопроса о внедрении отечественного искусственного интеллекта (ИИ) в систему командования и управления Сил самообороны. На фоне того, как страны мира ускоряют подготовку к «новым формам ведения боевых действий», Япония намерена обеспечить собственный «суверенитет в сфере ИИ» и одновременно повысить скорость и точность принятия решений командованием Сил самообороны. Ожидается, что этот курс будет закреплён в трёх ключевых документах в сфере национальной безопасности, пересмотр которых планируется завершить до конца года.

Об этом сообщили несколько источников в правительстве. ИИ будет интегрирован в систему командования и управления Сил самообороны впервые.

Для обеспечения самостоятельности Японии рассматривается вариант, при котором отечественный ИИ станет ядром системы командования и управления и при этом будет взаимодействовать с передовыми американскими системами ИИ. Предполагается, что это также позволит укрепить возможности Сил самообороны и вооружённых сил США по совместному реагированию.

В качестве одного из кандидатов среди отечественных разработок рассматривается система токийского стартапа Sakana AI.

По данным Министерства обороны Японии, различные страны ускоряют разработку систем поддержки принятия решений с использованием ИИ. Вооружённые силы США уже используют систему «Мейвен Смарт Систем», разработанную американской компанией «Палантир Текнолоджиз». Как заявляют американские военные, эта система позволила сократить время от обнаружения цели до нанесения удара с нескольких часов до нескольких минут.

Министр обороны США Пит Хегсет в заявлении, опубликованном в январе, выразил мнение, что американские вооружённые силы «станут боевой силой, ставящей ИИ на первое место во всех сферах».

В то же время Силы самообороны Японии пока отстают в использовании ИИ. Его внедрение находится лишь на начальном этапе. В материалах, опубликованных 7 августа 2026 года, Министерство обороны выразило обеспокоенность тем, что Силы самообороны «могут уступить противнику как в скорости, так и в точности принятия решений». Ведомство также указало на риск возникновения разрыва между Японией и США в этой сфере и подчеркнуло необходимость коренного укрепления соответствующих возможностей.







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