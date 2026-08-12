Такаити призвала к консультациям со странами, использующими Ормузский пролив＝переговоры с султаном Омана

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Токио, 10 августа 2026 года (Jiji Press) – Премьер-министр Японии Такаити Санаэ 10 августа провела телефонные переговоры с султаном Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом на фоне напряженности на Ближнем Востоке. «Важно как можно скорее восстановить свободное и безопасное судоходство без дополнительных издержек», — заявила Такаити, говоря об Ормузском проливе, важнейшей артерии для транспортировки нефти. Учитывая, что Оман рассматривается как посредник между США и Ираном, премьер-министр подчеркнула необходимость тесных консультаций с международным сообществом, включая страны, пользующиеся проливом.

В ответ султан подтвердил, что Оман проведет консультации со странами, использующими пролив, и одновременно отметил, что будет уважать позицию каждой страны. «Мы намерены и впредь тесно сотрудничать с Оманом ради мира и стабильности в регионе, включая Ормузский пролив», — заявила Такаити журналистам после переговоров.







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