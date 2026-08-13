Японская розничная компания Aeon выплатит компенсации семьям погибших при взрыве после землетрясения в Кумамото

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Токио, 12 августа (Jiji Press) – Крупная японская розничная компания Aeon 12 августа заявила о намерении в кратчайшие сроки выплатить компенсации семьям сотрудников компаний-арендаторов, погибших при взрыве в торговом центре Aeon Mall Kumamoto (посёлок Касима, преф. Кумамото), произошедшем вскоре после крупного землетрясения 28 июля.

Выяснилось, что после землетрясения сотрудники Aeon разрешили некоторым эвакуированным работникам временно вернуться в здание. По всей видимости, компания намерена выплатить компенсации ещё до того, как будет окончательно установлена юридическая ответственность за произошедшее.

«Что касается компенсации, мы намерены как можно скорее принять соответствующие меры, не дожидаясь выяснения юридической ответственности», — заявили в компании. Конкретные детали компенсации пока не раскрываются.

11 августа Aeon сообщила, что её сотрудники разрешали некоторым работникам, эвакуированным после землетрясения, ненадолго вернуться в здание. Работники просили разрешить им забрать личные вещи, в том числе автомобильные ключи и мобильные телефоны. Решение о повторном допуске принималось на месте в каждом случае отдельно.

Президент компании Aeon Mall (г. Тиба), управляющей торговым центром, Оно Кэйдзи и другие представители компании встретились с несколькими семьями погибших, объяснили им обстоятельства произошедшего и принесли извинения.

Землетрясение произошло около 16:27 по местному времени. Его интенсивность достигла максимального уровня 7 по японской шкале сейсмической интенсивности.











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