Ящерицы в носках: в Токио задержали гражданина Мексики за попытку контрабанды

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Токио, 12 августа 2026 года (Jiji Press) – Полиция Токио к 12 августа задержала гражданина Мексики Даниэля Исаака Веласко Бальтасара (23 года), место жительства и род занятий которого не установлены, по подозрению в нарушении Таможенного закона (попытка ввоза без разрешения). По данным полиции, он спрятал ящериц в носках, уложенных в чемодан, и попытался незаконно ввезти их в Японию. Подозреваемый признал вину.

По версии следствия, 8 августа он попытался ввезти из Республики Корея девять древесных аброний, международная торговля которыми регулируется Вашингтонской конвенцией (СИТЕС), не задекларировав их на таможне и спрятав в чемодане.

Как сообщили в полиции, в конце июля поступила анонимная информация о том, что подозреваемый намерен контрабандой ввезти ящериц к выставке-продаже рептилий. Сотрудники токийской таможни, дежурившие в аэропорту Ханэда, досмотрели его чемодан и обнаружили в 22 парах носков в общей сложности 200 ящериц. Одна из них была мертва.

Подозреваемый сообщил следователям, что купил ящериц в Мексике примерно по 560–750 йен за особь.







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