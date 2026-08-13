Правительство Такаити ускоряет ужесточение политики в отношении иностранцев＝получить ПМЖ станет сложнее — звучат опасения, что Японию «перестанут выбирать»

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Токио, 13 августа (Jiji Press) – Правительство премьер-министра Японии Такаити Санаэ ускоряет ужесточение политики в отношении иностранцев. После объявленного в июле резкого повышения сборов за процедуры, связанные со статусом пребывания, в августе был обнародован проект ужесточения требований для получения разрешения на постоянное жительство. За этими мерами стоят тревога и недовольство части японцев в связи с быстрым ростом числа иностранцев в стране. Вместе с тем среди тех, кто связан с этой сферой, звучат опасения, что «Япония станет страной, которую иностранцы перестанут выбирать».

«Мы хотим более надёжно гарантировать, что заявитель не станет бременем для общества», — заявил министр юстиции Хирагути Хироси на пресс-конференции 4 августа, представляя проект пересмотра руководящих принципов выдачи разрешений на постоянное жительство.

Согласно Закону об иммиграционном контроле и признании статуса беженца, для получения разрешения на постоянное жительство необходимо соответствовать трём условиям: (1) иметь хорошую репутацию и соблюдать законы, (2) располагать имуществом или профессиональными навыками, позволяющими самостоятельно обеспечивать себя, и (3) соответствовать интересам Японии.

В пересмотренном проекте по второму пункту предлагается требовать годовой доход выше среднего уровня доходов японских домохозяйств, а также ожидаемую пенсию на уровне той, которую можно было бы получать после 30 лет участия при таком доходе в системе пенсионного страхования наёмных работников «косэй нэнкин». В отношении третьего пункта от заявителей потребуют «активно и конкретно приносить пользу Японии». Новые правила планируется вводить поэтапно начиная с октября.

Одной из причин пересмотра стало недовольство тем, что некоторые иностранцы получают социальную помощь либо имеют задолженности по налогам и взносам социального страхования. По словам источника в правительстве, пересмотр проводится именно сейчас потому, что министр по делам политики в отношении иностранцев Онода Кими настойчиво добивалась скорейшего введения новых правил.

Необычной особенностью проекта стало то, что новое требование к годовому доходу предполагается распространить задним числом на заявления, поданные начиная с апреля. Адвокат Ибусуки Сёити, специализирующийся на вопросах, связанных с иностранцами, подверг проект критике. «Самовольно устанавливать в руководящих принципах столь жёсткие требования, фактически сопоставимые с законом, — это посягательство на полномочия парламента», — заявил он.

Ужесточение этим не ограничивается. В апреле правительство Такаити ужесточило требования для получения японского гражданства, увеличив необходимый срок проживания в стране с «не менее пяти лет» до «как правило, не менее десяти лет». На прошедшей специальной сессии парламента были также приняты поправки в Закон об иммиграционном контроле и признании статуса беженца. В соответствии с ними с октября сбор за получение разрешения на постоянное жительство планируется повысить в 20 раз — до 200 000 йен.

7 августа правительство начало обсуждение целесообразности так называемого «количественного регулирования» — управления долей иностранных резидентов в населении страны. По состоянию на конец 2025 года число иностранных резидентов в Японии достигло рекордных 4 125 395 человек. Один из бывших министров от Либерально-демократической партии заявил: «Быстрый рост числа иностранцев может вызвать тревогу в обществе и усилить ксенофобские настроения среди населения. Для их приёма необходимы высокие стандарты».

Вместе с тем рост числа иностранцев связан с сокращением трудоспособного населения Японии. Одновременно усиливается конкуренция за иностранные кадры, в том числе с Республикой Корея. Один из депутатов Конституционно-демократической партии выразил обеспокоенность: «Если так пойдёт и дальше, Япония будет становиться всё менее привлекательной. Если иностранцы перестанут выбирать Японию, экономическая активность сократится, а местные сообщества не смогут нормально функционировать».







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