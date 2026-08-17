Бывшая медсестра передаёт опыт заботы о телах погибших в авиакатастрофе авиакомпании JAL

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Токио, 16 августа (Jiji Press). Ямамото Фумико делится своим опытом обращения с телами погибших в катастрофах. Она до сих пор отчётливо помнит момент, когда она, будучи медсестрой, вошла в спортивный зал, превращённый в морг, после крушения самолета Japan Airlines в 1985 году.

Примерно через две недели после аварии 12 августа 1985 года Ямамото Фумико, медсестра, работавшая в Медицинском центре Японского Красного Креста (район Сибуя, Токио), была направлена ​​в спортивный зал в городе Фудзиока, префектура Гумма, куда были доставлены тела погибших. Проходя сквозь тёмную занавеску у входа, она почувствовала «тяжёлый груз на своих плечах». «Это навсегда осталось в моей памяти. Я почувствовала, что это могут быть души погибших». В результате катастрофы погибли 520 пассажиров и членов экипажа, и это до сих пор – самая смертоносная авиакатастрофа с участием одного самолёта в мире. Мощный удар и последовавшие пожары оставили сильные повреждения на телах многих жертв, у некоторых отсутствовали части тел, а некоторые обгорели до неузнаваемости.

Ямамото и другие медсёстры, направленные в спортзал, помогали укладывать останки, используя картон и вату и стремясь восстановить тела жертв до формы, максимально приближённой к тому, как они выглядели при жизни.

Спустя сорок один год после катастрофы практика сэйтай, или «упорядоченное размещение тел» погибших, передаётся новому поколению вместе с уважением к усопшим, которым руководствовались медсестры, положившие ей начало.

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