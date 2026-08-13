Путин впервые посетил северные территории＝осмотрел рыбоперерабатывающий завод на острове Эторофу

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Токио, 13 августа 2026 года (Jiji Press) – Президент России Владимир Путин 13 августа впервые посетил остров Эторофу — один из четырех островов в западной части Тихого океана, находящихся под контролем России и называемых Японией северными территориями. Об этом сообщило агентство ТАСС и другие российские СМИ.

По сообщениям, Путин посетил рыбоперерабатывающий завод вместе с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко, в ведении которой фактически находятся северные территории.

12 августа Путин посетил Южно-Сахалинск, где ознакомился с ходом военных учений Тихоокеанского флота ВМФ России. На встрече с командованием флота он заявил, что Курильские острова — так российская сторона называет северные территории вместе с Курильской грядой — закреплены за Россией международными документами.

Северные территории находятся под фактическим контролем России. В 2010 году занимавший тогда пост президента Дмитрий Медведев посетил остров Кунасири, став первым в истории СССР и России главой государства, посетившим северные территории. Впоследствии туда продолжали приезжать высокопоставленные российские чиновники, включая премьер-министра Михаила Мишустина, однако сам Путин до сих пор северные территории не посещал.







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