Правительство Японии выразило протест России＝«Четыре северных острова — исконная территория Японии»

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Токио, 13 августа (Jiji Press) – Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу 13 августа выступил с заявлением, в котором выразил протест в связи с посещением президентом России Владимиром Путиным острова Эторофу, одного из четырех северных островов. «Четыре северных острова исторически и с точки зрения международного права являются исконной территорией нашей страны, и мы заявляем решительный протест», — говорится в заявлении Мотэги.

По словам источника в правительстве Японии, визит Путина стал неожиданностью — в правительстве такого развития событий не ожидали. Высокопоставленный представитель канцелярии премьер-министра заявил: «Мы уточняем обстоятельства произошедшего и намерены отреагировать надлежащим образом с учётом позиции правительства Японии».







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