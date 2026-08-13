Правительство Японии выразило протест России＝«Четыре северных острова — исконная территория Японии»

Политика Экономика

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Токио, 13 августа (Jiji Press) – Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу 13 августа выступил с заявлением, в котором выразил протест в связи с посещением президентом России Владимиром Путиным острова Эторофу, одного из четырех северных островов. «Четыре северных острова исторически и с точки зрения международного права являются исконной территорией нашей страны, и мы заявляем решительный протест», — говорится в заявлении Мотэги.

По словам источника в правительстве Японии, визит Путина стал неожиданностью — в правительстве такого развития событий не ожидали. Высокопоставленный представитель канцелярии премьер-министра заявил: «Мы уточняем обстоятельства произошедшего и намерены отреагировать надлежащим образом с учётом позиции правительства Японии».

茂木敏充　外相

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Россия Северные территории Jiji Press