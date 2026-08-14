Цветочный ковёр в Брюсселе создан по мотивам картины Хокусая «Большая волна»

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Брюссель, 13 августа (Jiji Press). В Брюсселе стартовало популярное мероприятие, посвящённое цветочному ковру, дизайн которого вдохновлён культовой работой известного японского мастера гравюры укиё-э Кацусики Хокусая и приурочен к 160-летию установления дипломатических отношений между Японией и Бельгией.

В этом году мероприятие, которое будет продолжаться до 16 августа, проходит на площади Гранд-Плас, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО в бельгийской столице, которая была покрыта примерно 750 000 георгинов, высаженных в соответствии с композицией картины Хокусая «Большая волна в Канагаве».

Цветочный ковёр длиной 70 метров и шириной 24 метра представляет собой работу японского художника Сугиямы Хиро и других, названную «Нео Хокусай», – современную интерпретацию шедевра Хокусая эпохи Эдо (1603-1868).

Каждый вечер во время мероприятия посетители могут полюбоваться световым и звуковым шоу, которое окутывает сказочным сиянием картину Хокусая «Большая волна», выполненную из разноцветных цветов.

Это проводимое раз в два года летнее мероприятие в Брюсселе привлекает около 200 000 человек со всего мира. Поэтому ожидается, что в этом году оно станет возможностью подчеркнуть дружбу между Японией и Бельгией перед всем миром.

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