Круизный лайнер будет использоваться в качестве отеля для спортсменов Азиатских игр

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Токио, 3 сентября (Jiji Press). Большой круизный лайнер будет использоваться в качестве базы размещения для спортсменов, участвующих в Азиатских играх, открытие которых запланировано на 19 сентября в Нагое, столице префектуры Айти в центральной Японии.

Это первая попытка использовать корабль в качестве «отеля» в рамках крупномасштабного международного конкурса, проводимого в Японии.

Изначально планировалось строительство олимпийской деревни, но от этой идеи отказались из-за резкого роста цен на фоне инфляции.

Организаторы решили использовать круизный лайнер, мобильные жилые комплексы и существующие отели, чтобы стимулировать взаимодействие между спортсменами.

Круизный лайнер – это зарегистрированное в Италии судно Costa Serena. На этом 290-метровом судне около 1500 кают, тренажёрный зал, просторные открытые палубы и рестораны.

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