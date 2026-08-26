Из компьютера бывшего мэра города Ито изъяты данные предположительно поддельного диплома
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Сидзуока, 25 августа (Jiji Press). Полиция изъяла данные об университетском дипломе, предположительно поддельные, с компьютера, принадлежащего Такубо Маки, которая ранее была мэром города Ито, префектура Сидзуока, сообщили источники, знакомые с ситуацией.
По словам источников, полиция префектуры Сидзуока изъяла эти данные во время обыска в её доме в Ито в феврале.
56-летняя Такубо продолжает отрицать подделку документа. Физическая версия документа, который она называет «дипломом об окончании учебного заведения», по её словам, хранится в сейфе юридической фирмы в Токио и не была конфискована. Такубо ссылается на своё право не допускать изъятия документа.
В марте Такубо было предъявлено обвинение без ареста по статьям о подделке документа и даче ложных показаний на заседании городского собрания.
Такубо обвиняют в подделке диплома об окончании Университета Тоё в Токио и предъявлении его председателю и заместителю председателя городского собрания в мае-июне 2025 года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]