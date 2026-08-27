Япония определит требования к определению второй столицы в октябре

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Токио, 26 августа (Jiji Press). Японские правительственные чиновники подтвердили, что примерно в конце октября они примут постановление, включающее требования к городам, выполняющим функции «второй столицы».

В прошлом месяце парламент страны принял законопроект о создании вторичной столицы в региональном масштабе, которая будет служить альтернативой деятельности центрального правительства и позволит рассредоточить экономические базы в рамках подготовки к крупномасштабным стихийным бедствиям. Будут введены налоговые льготы и дерегулирование.

Местные органы власти, включая префектуры Осака, Хоккайдо, Айти и Фукуока, представили свои заявки на то, чтобы их города выполняли функции «второй столицы».

Как ожидается, требования будут предусматривать, что второстепенная столица имеет меньший риск пострадать от стихийного бедствия одновременно с Токио. Предполагается, что в процессе определения статуса будут учитываться местоположение региональных правительственных учреждений, численность населения и уровень экономической концентрации.

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