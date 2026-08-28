Японская художница Кусама Яёи скончалась в возрасте 97 лет

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Токио, 27 августа (Jiji Press). Как стало известно, японская художница-авангардистка Кусама Яёи, известная своими рисунками в горошек и скульптурами в виде тыкв, скончалась от полиорганной недостаточности в токийской больнице 14 августа. Ей было 97 лет.

Родившись в 1929 году в Мацумото, префектура Нагано, центральная Япония, Кусама начала рисовать круги и сетчатые узоры примерно в 10 лет, создавая фантастические работы акварелью, пастелью и маслом.

В 1957 году она переехала в Соединённые Штаты, и ее персональная выставка в Нью-Йорке в 1959 году получила признание за картины «Бесконечная сеть», на которых изображены белые сетчатые узоры на чёрном фоне.

Позже она представила работы, которые назвала серией «мягких скульптур».

Во второй половине 1960-х годов она организовывала радикальные мероприятия под названием «хэппенинг», демонстрируя раскрашенные обнаженные тела в общественных местах и ​​заручившись поддержкой молодёжи из движения хиппи.

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