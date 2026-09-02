Путин возложил на Японию всю ответственность за ухудшение отношений между двумя странами

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Токио, 2 сентября (Jiji Press) – Президент России Владимир Путин заявил 2 сентября журналистам в Кыргызстане, куда он прибыл с визитом, что реакция Японии на его поездку на северные территории не вызвала у него удивления. Он также утверждал, что ответственность за ухудшение российско-японских отношений полностью лежит на Японии. Об этом сообщило государственное информационное агентство ТАСС.

По словам Путина, Россия не предпринимала шагов, направленных на ухудшение отношений с Японией, и позитивно реагировала на многие вопросы. Переговоры о заключении мирного договора между Москвой и Токио он назвал «сложным вопросом». «Для нас он закрыт, но мы, тем не менее, готовы были с ними как-то дискутировать», — сказал президент, подчеркнув, что российская сторона ранее демонстрировала определённую готовность к уступкам.

13 августа Путин впервые посетил остров Эторофу — один из четырёх островов северных территорий, находящихся под фактическим контролем России. Премьер-министр Японии Такаити Санаэ назвала визит «абсолютно неприемлемым» и заявила решительный протест. Путин неоднократно повторял, что четыре острова перешли к России по итогам Второй мировой войны.







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