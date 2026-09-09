88-летний японец Хориэ снова отправится в одиночное безостановочное плавание через Тихий океан

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Нисиномия, префектура Хёго, 8 сентября (Jiji Press). 88-летний японский морской путешественник Хориэ Кэнъити сообщил, что весной следующего года он попытается совершить одиночное безостановочное плавание на яхте через Тихий океан.

В случае успеха он побьёт мировой рекорд как самый пожилой человек, совершивший подобное плавание. Ранее он сам установил этот рекорд в возрасте 83 лет.

Хориэ, житель города Асия, префектура Хёго, на западе Японии, планирует отправиться из Сан-Франциско в марте и доплыть до Японии. Ожидается, что путешествие займёт около двух месяцев.

«Моё желание плавать на яхте вырвалось наружу, как магма», – сказал Хориэ на пресс-конференции в Нисиномия, префектура Хёго, 8 сентября, в день своего 88-летия.

«Я не хочу, чтобы это путешествие стало последним», – добавил он, выразив намерение принять новые вызовы.

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