88-летний японец Хориэ снова отправится в одиночное безостановочное плавание через Тихий океан
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Нисиномия, префектура Хёго, 8 сентября (Jiji Press). 88-летний японский морской путешественник Хориэ Кэнъити сообщил, что весной следующего года он попытается совершить одиночное безостановочное плавание на яхте через Тихий океан.
В случае успеха он побьёт мировой рекорд как самый пожилой человек, совершивший подобное плавание. Ранее он сам установил этот рекорд в возрасте 83 лет.
Хориэ, житель города Асия, префектура Хёго, на западе Японии, планирует отправиться из Сан-Франциско в марте и доплыть до Японии. Ожидается, что путешествие займёт около двух месяцев.
«Моё желание плавать на яхте вырвалось наружу, как магма», – сказал Хориэ на пресс-конференции в Нисиномия, префектура Хёго, 8 сентября, в день своего 88-летия.
«Я не хочу, чтобы это путешествие стало последним», – добавил он, выразив намерение принять новые вызовы.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]