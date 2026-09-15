Власти префектуры Яманаси будут взимать плату за спасательные операции с использованием вертолётов с людей, совершающих восхождения на гору Фудзи в межсезонье

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Сидзуока, 14 сентября (Jiji Press). Префектура Яманаси, расположенная к западу от Токио, объявила, что будет взимать плату с альпинистов, совершающих восхождения на гору Фудзи в межсезонье, за спасательные операции с использованием вертолётов. Введение этой меры запланировано на сентябрь 2027 года.

Эта мера была запрошена мэрами местных муниципалитетов и другими заинтересованными сторонами после серии случаев, когда альпинисты вне сезона оказывались заблокированы на горе, которая обычно открыта для альпинистов с начала июля до начала сентября.

В префектуре также будет введена система, требующая от людей подавать уведомления перед восхождением на шестую станцию ​​или выше на горе. Плата за вертолётную спасательную операцию будет снижена или отменена для альпинистов, которые подадут уведомления и примут надлежащие меры безопасности.

«Я хочу, чтобы люди перестали рассматривать (альпинизм в межсезонье) как лёгкий вид отдыха», – заявил губернатор провинции Яманаси Нагасаки Котаро на пресс-конференции.

В соседней префектуре Сидзуока также заявили о планах ввести обязательное уведомление перед восхождением на гору Фудзи в качестве меры по снижению числа несчастных случаев. Планируется наказывать тех, кто не предоставит такое уведомление.

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