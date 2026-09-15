Власти префектуры Яманаси будут взимать плату за спасательные операции с использованием вертолётов с людей, совершающих восхождения на гору Фудзи в межсезонье
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Сидзуока, 14 сентября (Jiji Press). Префектура Яманаси, расположенная к западу от Токио, объявила, что будет взимать плату с альпинистов, совершающих восхождения на гору Фудзи в межсезонье, за спасательные операции с использованием вертолётов. Введение этой меры запланировано на сентябрь 2027 года.
Эта мера была запрошена мэрами местных муниципалитетов и другими заинтересованными сторонами после серии случаев, когда альпинисты вне сезона оказывались заблокированы на горе, которая обычно открыта для альпинистов с начала июля до начала сентября.
В префектуре также будет введена система, требующая от людей подавать уведомления перед восхождением на шестую станцию или выше на горе. Плата за вертолётную спасательную операцию будет снижена или отменена для альпинистов, которые подадут уведомления и примут надлежащие меры безопасности.
«Я хочу, чтобы люди перестали рассматривать (альпинизм в межсезонье) как лёгкий вид отдыха», – заявил губернатор провинции Яманаси Нагасаки Котаро на пресс-конференции.
В соседней префектуре Сидзуока также заявили о планах ввести обязательное уведомление перед восхождением на гору Фудзи в качестве меры по снижению числа несчастных случаев. Планируется наказывать тех, кто не предоставит такое уведомление.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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