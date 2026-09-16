Число жителей Японии в возрасте 100 лет и старше впервые превысило 100 тысяч＝рекорд обновлен 56-й год подряд

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Токио, 15 сентября (Jiji Press) – Число жителей Японии в возрасте 100 лет и старше по состоянию на 1 сентября достигло 107 677 человек, впервые превысив отметку в 100 тысяч с начала ведения статистики в 1963 году. Об этом 15 сентября, в преддверии Дня почитания старших, сообщило Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии. Показатель обновил исторический максимум 56-й год подряд.

«Я рад, что так много людей долгие годы сохраняют здоровье и активность. Увеличение продолжительности здоровой жизни имеет важное значение и с той точки зрения, что пожилые люди становятся опорой для общества», — заявил министр здравоохранения, труда и социального обеспечения Уэно Кэнъитиро на пресс-конференции после заседания кабинета министров в тот же день.

Данные основаны на Основном реестре жителей. По сравнению с прошлым годом число людей в возрасте 100 лет и старше увеличилось на 7914 человек. Женщины составляют большинство — 94 298 человек, или почти 90% от общего числа.

На каждые 100 тысяч жителей Японии приходится 87,51 человека в возрасте 100 лет и старше. Среди префектур первое место 14-й год подряд занимает Симанэ, где этот показатель составляет 186,65 человека на 100 тысяч населения. Далее следуют Коти (169,52) и Тоттори (152,48). Самый низкий показатель зафиксирован в префектуре Сайтама (51,27), за ней следуют Айти (57,79) и Осака (60,06).

Старейшей жительницей Японии является 114-летняя Кисимото Фуё из Киото, родившаяся в 1911 году (44-й год эпохи Мэйдзи). Самый пожилой мужчина в стране — 112-летний Като Хикару из Кумамото, родившийся в 1914 году (3-й год эпохи Тайсё).

В текущем финансовом году 100 лет исполнится 54 294 жителям страны. Им будут вручены поздравительные письма и серебряные чаши.

В 1963 году, когда в Японии начали вести такую статистику, в стране насчитывалось 153 человека в возрасте 100 лет и старше. В 1981 году их число превысило 1000, в 1998 году — 10 тысяч, в 2012 году достигло 50 тысяч, а в 2022 году превысило 90 тысяч.







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