Беспилотник «Глобал Хок» ВССЯ, предположительно, потерпел крушение у побережья Тоттори

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Токио, 15 сентября 2026 года (Jiji Press) – 15 сентября около 13:00 над морем примерно в 50 км от побережья префектуры Тоттори на западе Японии была потеряна связь с крупным разведывательным беспилотником «Глобал Хок» Воздушных сил самообороны Японии (ВССЯ). В море неподалеку были обнаружены фрагменты аппарата. В ВССЯ заявили, что беспилотник, предположительно, потерпел крушение. В настоящее время выясняются причины и другие обстоятельства произошедшего.

По данным ВССЯ, «Глобал Хок» вылетел около 10:20 с базы Мисава в префектуре Аомори на северо-востоке Японии. В 12:55 возникли неполадки со связью, а через три минуты беспилотник исчез с экранов радаров.

Вскоре после 14:00 фрагменты аппарата обнаружило патрульное судно Береговой охраны Японии, проводившее поиски в море у побережья префектуры Тоттори после получения сигнала бедствия. По имеющимся данным, ущерба судам и другим объектам не зафиксировано.

В ВССЯ пояснили, что беспилотник не выполнял учебный полет, однако конкретную цель полета не раскрыли.

«Глобал Хок» американского производства имеет длину около 15 м и размах крыльев около 40 м. Максимальная крейсерская скорость аппарата составляет около 570 км/ч. При дистанционном радиоуправлении с земли он способен непрерывно находиться в воздухе до 36 часов. Для усиления возможностей постоянного наблюдения за воздушным пространством страны такие беспилотники приобретались начиная с 2015 финансового года по цене около 17 млрд йен за единицу. На базе Мисава размещены три аппарата, которые эксплуатирует разведывательная авиационная группа.







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