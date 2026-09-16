МИД КНР: высказывания Такаити о Тайване стали главной причиной трудностей в отношениях с Японией

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Пекин, 15 сентября (Jiji Press) – Заместитель директора Департамента информации МИД КНР Го Цзякунь на пресс-конференции 15 сентября рассказал о содержании встречи, которую помощник министра иностранных дел Китая Лю Бинь провел 14 сентября в Пекине с делегацией молодых японских парламентариев из межпартийной Японо-китайской парламентской лиги дружбы.

По словам Го Цзякуня, Лю Бинь раскритиковал высказывания премьер-министра Японии Такаити Санаэ о возможной чрезвычайной ситуации вокруг Тайваня, сделанные в ноябре прошлого года, назвав их «главной причиной трудностей, с которыми сталкиваются китайско-японские отношения».

14 сентября японские парламентарии также встретились с председателем Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами Ян Ваньмином. Общество занимается развитием обменов на общественном уровне. По данным организации, Ян Ваньмин призвал парламентариев содействовать тому, чтобы различные круги японского общества в полной мере осознали «серьезный вред, который наносит ряд ошибочных высказываний и действий Такаити».

В состав делегации вошли восемь парламентариев, в том числе представители правящей Либерально-демократической партии и ее партнера по коалиции — Партии японских инноваций. Делегация находилась в Китае с трехдневным визитом, завершившимся 15 сентября.





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