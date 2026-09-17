Хиро Мураи получил премию «Эмми»＝уроженец Токио отмечен за режиссуру комедийного сериала

Новости

Токио, 15 сентября (Jiji Press) – Уроженец Токио Хиро Мураи получил премию «Эмми» в категории «Лучшая режиссура в комедийном сериале». Премия «Эмми» считается высшей наградой американского телевидения. Церемония вручения 78-й премии прошла 14 сентября в Лос-Анджелесе. По данным американских СМИ, Мураи стал первым режиссером азиатского происхождения, получившим эту награду.

Мураи снял сериал «Уидоуз Бэй» для стримингового сервиса «Эппл ТиВи». Это хоррор-комедия о мэре острова в регионе Новая Англия, о котором ходит легенда о проклятии. Мэр пытается превратить остров в популярное туристическое направление.

Мураи переехал в Лос-Анджелес в детстве и работает режиссером в США. Его отец, композитор Мураи Кунихико, известен популярной японской фолк-песней «Цубаса о кудасай» («Дайте мне крылья»). В 2019 году Мураи получил премию «Грэмми» в категории «Лучшее музыкальное видео».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]