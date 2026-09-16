Зеленский обсудил с японским спикером Мори поддержку Украины и пригласил премьер-министра Такаити посетить страну

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Токио, 16 сентября (Jiji Press) – Президент Украины Владимир Зеленский 15 сентября провел в Киеве переговоры с председателем Палаты представителей (нижней палаты) парламента Японии Мори Эйсукэ. Стороны обсудили энергетическую поддержку Украины и сотрудничество в сфере обороны, сообщил Офис президента Украины. Зеленский также пригласил премьер-министра Японии Такаити Санаэ посетить Украину.

Зеленский поблагодарил Японию за неизменную поддержку Украины с начала российского вторжения в 2022 году. Особенно высоко он оценил участие Японии в механизме НАТО по закупке оборонной техники для Украины «Перечень приоритетных потребностей Украины» (PURL).

Упомянув посещение президентом России Владимиром Путиным в августе одного из островов Северных территорий, принадлежность которых давно является предметом спора между Японией и Россией, Зеленский подчеркнул, что Украина «поддерживает суверенитет и территориальную целостность Японии».

«Япония всегда поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины», — ответил Мори.







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