Прокуратура Японии впервые раскрыла данные о записи допросов по 13,5 тыс. дел без задержания

Новости

Токио, 16 сентября (Jiji Press) – Верховная прокуратура Японии сообщила, что с октября 2025 года по март 2026 года аудио- или видеозапись допросов проводилась примерно по 13 500 делам, расследуемым без задержания подозреваемых. Около 9 000 из них завершились предъявлением обвинения без заключения под стражу.

Такие данные были обнародованы впервые с начала в апреле 2025 года экспериментального применения аудио- и видеозаписи допросов по делам этой категории.

По данным прокуратуры, к октябрю 2025 года во всех ее подразделениях были созданы необходимые условия для проведения записи, в том числе установлено соответствующее оборудование. Долю таких дел в общем числе дел, расследуемых без задержания, ведомство не раскрыло.

«Число таких случаев пока довольно невелико, но уже формируется настрой активно применять эту практику», — сказал журналистам заместитель генерального прокурора Синкава Такаси.

Эксперимент распространяется на дела, по которым ожидается предъявление обвинения и показания подозреваемого имеют важное значение для установления обстоятельств дела, а также на случаи, когда могут возникнуть споры относительно методов проведения или содержания допроса.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]