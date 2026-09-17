Посол Японии и замглавы МИД России обсудили японо-российские отношения и территориальный вопрос

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Токио, 16 сентября (Jiji Press) – Посол Японии в России Муто Акира 16 сентября встретился в Москве с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко, курирующим азиатское направление. Стороны обменялись мнениями о японо-российских отношениях.

По данным посольства Японии в России, в ходе встречи был затронут и вопрос четырех островов, фактически контролируемых Россией и называемых в Японии Северными территориями. Муто изложил позицию японской стороны по этому вопросу.

В японском посольстве сообщили, что на фоне ухудшения японо-российских отношений стороны обсудили, в том числе, различные двусторонние вопросы с точки зрения надлежащего управления отношениями между двумя странами. Кроме того, собеседники обменялись мнениями о роли культурных обменов.

В то же время, по данным МИД России, Руденко заявил, что протест Токио в связи с посещением президентом России Владимиром Путиным Северных территорий в августе, а также расширение военной помощи Украине еще более отдаляют «перспективу нормализации диалога».

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, Руденко также указал на расширение совместных военных учений Японии с США и другими странами, а также на размещение в Японии ракетных систем средней дальности.

«В случае продолжения такой деятельности Россия примет необходимые компенсирующие меры», — предупредил замминистра.

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