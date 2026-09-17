Япония заняла 117-е место в мировом рейтинге гендерного равенства＝по-прежнему последняя в «Большой семерке»

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Лондон, 16 сентября (Jiji Press) – Всемирный экономический форум (ВЭФ) 16 сентября опубликовал «Индекс гендерного разрыва» за 2026 год, отражающий уровень равенства мужчин и женщин в различных странах мира. В общем рейтинге Япония заняла 117-е место среди 145 стран. По сравнению с прошлым годом она поднялась на одну позицию, однако по-прежнему остается на последнем месте среди стран «Большой семерки».

Рейтинг составляется на основе показателей равенства мужчин и женщин в четырех сферах: политике, экономике, образовании и здоровье. Значение индекса 100% соответствует полному гендерному равенству. Общий показатель Японии составил 67,0%, немного увеличившись по сравнению с прошлогодними 66,6%.

В сфере политики показатель Японии вырос на 2 процентных пункта, до 10,5%. При его расчете учитываются доля женщин среди парламентариев и членов правительства, а также продолжительность пребывания женщин во главе правительства. Вступление Такаити Санаэ в должность премьер-министра в октябре 2025 года положительно сказалось на показателе страны.

В то же время показатель в сфере экономики, учитывающий уровень участия в рабочей силе и разрыв в доходах, снизился до 60,9% с 61,3% годом ранее.

Первое место в общем рейтинге 17-й год подряд занимает Исландия. За ней следуют Финляндия и Норвегия, причем состав первой тройки по сравнению с прошлым годом не изменился. Намибия поднялась на четыре позиции и заняла четвертое место.







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