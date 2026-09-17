Открылся Tokyo Game Show＝30-летний юбилей, более 1 000 участников

Новости

Тиба, 17 сентября (Jiji Press) – В выставочном центре Makuhari Messe в городе Тиба 17 сентября открылся Tokyo Game Show 2026, одна из крупнейших игровых выставок в мире. В честь 30-летнего юбилея выставка продлится на один день дольше обычного: она будет проходить пять дней, до 21 сентября. В ней участвуют более 1 000 компаний и организаций, в том числе зарубежных. Организаторы рассчитывают, что за время выставки ее посетят 300 тысяч человек.

«Среда, окружающая игры, сильно изменилась. Роль игровой индустрии как одной из ведущих отраслей контент-индустрии Японии будет становиться все более значимой», — заявил на церемонии открытия Цудзимото Харухиро, председатель Ассоциации поставщиков компьютерных развлечений (CESA), организующей выставку, и президент компании Capcom.

Компания SEGA оборудовала стенд, где посетители могут опробовать новую экшен-игру STRANGER THAN HEAVEN, выход которой запланирован на январь 2027 года, а также популярную ролевую игру Persona 4 Revival.

Square Enix представила, в частности, игру FINAL FANTASY VII REVELATION, выход которой запланирован на апрель 2027 года. Главной особенностью стенда Capcom стала возможность опробовать Monster Hunter Wilds: Ascendance.

Первая выставка прошла в 1996 году: в ней участвовали 87 компаний, а число посетителей составило около 110 тысяч. В отдельные годы выставка проводилась дважды в год, поэтому нынешняя стала 36-й по счету. Во время пандемии коронавируса она продолжала проводиться в онлайн-формате.

17 и 18 сентября выставка открыта для представителей отрасли, а для широкой публики — с 19 сентября. Однодневный билет для учащихся средней школы и старше стоит 3 000 йен.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]