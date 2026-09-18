Посол Японии выразил обеспокоенность преференциями для продукции из ЕС＝Сомнения в соответствии правилам ВТО

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Брюссель, 17 сентября (Jiji Press) – Глава Постоянного представительства Японии при Европейском союзе посол Аикава Кадзутоси призвал ЕС не ставить в невыгодное положение «надежных партнеров» за пределами союза, включая Японию, при разработке Закона об ускорении промышленности. Об этом он написал в статье для британской газеты Financial Times, опубликованной 16 сентября. Посол усомнился в соответствии правилам Всемирной торговой организации (ВТО) предложения, согласно которому государственная поддержка электромобилей для корпоративного использования будет предоставляться при условии использования комплектующих, произведенных в ЕС.

Аикава отметил, что современное автомобилестроение основано на сложных трансграничных цепочках поставок, в рамках которых научные исследования и разработки, закупка комплектующих и сборка могут осуществляться в разных странах.

По его словам, законопроект может затронуть и сами европейские компании, если произведенные в ЕС комплектующие будут отправляться за пределы союза, а затем возвращаться в составе готовой продукции, которая уже не будет считаться произведенной в ЕС.

В качестве примера Аикава привел инвестиции Японии в проект по переработке редкоземельных металлов во Франции, назвав его примером того, какими должны быть устойчивые цепочки поставок: они сочетают промышленный потенциал Европы с надежными международными инвестициями, технологиями и долгосрочными обязательствами.

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