Сформирован второй кабинет Такаити в обновленном составе＝ключевые министры остались на постах, назначены депутаты, связанные со скандалом с неучтенными средствами, впервые вошел представитель «Исин»

Новости

Токио, 17 сентября (Jiji Press) – Второй кабинет премьер-министра Японии Такаити Санаэ в обновленном составе приступил к работе вечером 17 сентября после церемонии утверждения назначений новых министров императором Нарухито в Императорском дворце. Премьер-министр Такаити (65 лет), председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), сохранила на постах ключевых членов правительства, в том числе генерального секретаря кабинета министров Кихару Минору (57 лет), министра иностранных дел Мотэги Тосимицу (70 лет), министра финансов Катаяму Сацуки (67 лет) и министра обороны Коидзуми Синдзиро (45 лет). Это первая перестановка в кабинете с момента вступления Такаити в должность в октябре прошлого года. При формировании нового состава упор был сделан на преемственность, необходимую для реализации важных направлений политики правительства. Министр внутренних дел и коммуникаций Хаяси Ёсимаса (65 лет), соперничавший с Такаити на выборах председателя ЛДП в прошлом году, покинул правительство.

«Это кабинет решительности, вызовов и действий», — подчеркнула Такаити на пресс-конференции после церемонии. По ее словам, при принятии кадровых решений учитывались три фактора: профессиональные знания кандидатов, их понимание стоящих задач и мотивация; способность побеждать на выборах; а также преемственность и значимость курируемых направлений. С учетом этих критериев принимались решения о сохранении министров на постах и новых назначениях.

Семь человек впервые вошли в состав кабинета. Министром образования, культуры, спорта, науки и технологий назначен бывший заместитель министра экономики, торговли и промышленности Сэки Ёсихиро (61 год), а министром сельского, лесного и рыбного хозяйства — бывший заместитель министра образования Яна Кадзуо (47 лет). Оба политика были связаны со скандалом вокруг неучтенных политических средств фракций ЛДП. После того как скандал стал достоянием общественности, связанные с ним депутаты впервые получили министерские посты. «Они дважды прошли через выборы в Палату представителей и были направлены избирателями в парламент», — заявила Такаити, дав понять, что, по ее мнению, они уже получили оценку избирателей.

Министром внутренних дел и коммуникаций назначен бывший заместитель министра иностранных дел Фудзии Хисаюки (55 лет), министром земли, инфраструктуры, транспорта и туризма — бывший заместитель министра по делам кабинета Ибаяси Тацунори (50 лет), а министром по делам цифровой трансформации — депутат Палаты советников Фурукава Тосихару (63 года). Бывший заместитель министра сельского, лесного и рыбного хозяйства Сасагава Хироёси (60 лет) назначен министром окружающей среды и будет также отвечать за меры по борьбе с угрозой со стороны медведей. От Партии инноваций Японии («Исин»), перешедшей к участию в работе кабинета, впервые в правительство вошел бывший генеральный секретарь партии Накацука Хироси (70 лет), назначенный министром по регуляторной реформе.

В кабинет вошли и политики, уже имеющие министерский опыт. Бывший министр юстиции Ямасита Такаси (61 год) вновь возглавил Министерство юстиции. Председателем Национальной комиссии общественной безопасности назначен бывший министр юстиции Ханаси Ясухиро (66 лет), а министром по вопросам восстановления — бывший министр окружающей среды Хосоно Госи (55 лет).

Обязанности членов кабинета были перераспределены таким образом, чтобы близкие по характеру направления курировал один министр. Министр внутренних дел и коммуникаций Фудзии будет также отвечать за создание «второй столицы», способной при необходимости взять на себя функции столицы, и за региональное возрождение. Министр по вопросам восстановления Хосоно будет одновременно курировать вопросы предупреждения стихийных бедствий. Министру по делам цифровой трансформации Фурукаве поручена также стратегия в области искусственного интеллекта (ИИ).

Министр финансов Катаяма назначена ответственной за законопроекты, связанные со снижением налога на потребление, которые станут главной темой в ближайшее время.

Заместитель генерального секретаря кабинета министров Сато Кэй, депутат Палаты советников, покинул свой пост. Его преемником стал бывший заместитель министра внутренних дел и коммуникаций Наканиси Юсукэ (47 лет) из фракции Асо.

Днем 17 сентября Такаити встретилась в канцелярии премьер-министра с сопредседателем «Исин» Фудзитой Фумитакэ и разъяснила ему цели кадровых решений. «Это станет символом перехода коалиционного правительства ЛДП и „Исин“ на новый этап», — заявила премьер-министр на пресс-конференции, комментируя назначение Накацуки.



















[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]