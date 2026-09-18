Глава Минспорта КНДР прибыл в Японию впервые за восемь лет＝Азиатские игры в Айти и Нагое

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Токонамэ, 17 сентября (Jiji Press) – Министр физической культуры и спорта КНДР Ким Иль Гук 17 сентября прибыл в Международный аэропорт Тюбу Centrair в префектуре Айти. Ким, возглавляющий Олимпийский комитет КНДР, приехал в Японию в связи с проведением Азиатских игр в Айти и Нагое. Член правительства КНДР посещает Японию впервые за восемь лет — с 2018 года, когда в страну приезжал сам Ким.

По данным Всеобщей ассоциации корейских граждан в Японии (Тёсэн Сорэн), Ким пробудет в стране несколько дней и примет участие в церемонии открытия 19 сентября.

17 сентября Ким вылетел из Китая, через который следовал транзитом. Около 17:00 он появился в зале прилета на втором этаже аэропорта в сопровождении двух высокопоставленных представителей Олимпийского комитета.

У ожидавшего его на первом этаже специального автомобиля около 20 человек, в том числе студенты Корейского университета, приветствовали Кима, размахивая флажками КНДР. Ким с улыбкой принял букет цветов. Его также видели беседующим со встречавшими его людьми и обнимающимся с ними.

Правительство Японии в рамках собственных санкций против КНДР в принципе запрещает въезд в страну гражданам КНДР, однако в случае спортивных обменов делает исключения.













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