Тайвань передал Японии около 1,5 млрд йен пожертвований для пострадавших от землетрясения в Кумамото

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Тайбэй, 17 сентября (Jiji Press) – Министерство иностранных дел Тайваня передало японской стороне собранные среди населения пожертвования на сумму более 300 млн тайваньских долларов (около 1,5 млрд йен) для поддержки районов, пострадавших от землетрясения в префектуре Кумамото в июле. Для сбора средств министерство в течение месяца начиная с 1 августа держало открытым специальный банковский счет.

На церемонии, состоявшейся в здании МИД Тайваня в Тайбэе, министр иностранных дел Линь Цзялун вручил перечень пожертвований Катаяме Кадзуюки, главе тайбэйского представительства Японо-тайваньской ассоциации по обмену, выполняющей функции контактного органа Японии по связям с Тайванем. Должность Катаямы соответствует рангу посла.

«Друг познается в беде», — подчеркнул Линь в своем выступлении. Он напомнил, что Япония и Тайвань неоднократно помогали друг другу во время крупных стихийных бедствий, и призвал японскую сторону к дальнейшему углублению сотрудничества в сфере предупреждения бедствий и смягчения их последствий.

Катаяма выразил благодарность за пожертвования. «Тот, кому помогли, в следующий раз сам приходит на помощь. Именно такой круг взаимопомощи служит свидетельством дружбы Японии и Тайваня», — сказал он.







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