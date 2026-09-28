В токийском районе Гиндза отмечают 20-летие городского пчеловодства

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Токио, 27 сентября (Jiji Press). Проект по разведению медоносных пчел в престижном районе Гиндза в Токио в этом году отмечает свою 20-ю годовщину, а ежегодный объём собранного мёда вырос с первоначальных 150 килограммов до 2,8 тонн.

Этот проект, призванный способствовать гармонии между городами и природой, нашел множество последователей по всей стране. Он считается образцом городского пчеловодства.

«Я надеюсь, что этот проект побудит людей задуматься о городской среде», – сказал один из участников проекта.

В марте 2006 года волонтёры установили три улья на крыше 11-этажного здания в Гиндзе. Сейчас на крышах зданий в Гиндзе и близлежащем деловом районе Отэмати находится около 50 ульев, в которых обитает от 500 000 до 600 000 пчел.

Участники проекта собирают мёд с апреля по конец июля. В прошлом году было собрано около 2,8 тонн, часть мёда продается онлайн и используется в местных универмагах и ресторанах.

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